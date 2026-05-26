なぜ、同じ会社員なのに「お金が増える夫婦」と「増えない夫婦」に分かれるのか。30代会社員の小和田美穂さん（仮名）夫婦は、結婚で貯金がほぼ尽きた状態から投資を始め、8年間で資産9000万円を築いた。だが、その生活は派手な資産家のイメージとはほど遠い。スタバは“ご褒美で年2回”、コンビニはコピー機を使う時だけ。子供たちには「あまりお金を持っていない母親」だと思われているという。ライターの黒島暁生さんが、“お金