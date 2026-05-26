夫婦関係を良好に保つコミュニケーションのコツは何か。心理カウンセラーの五百田達成さんは「晩ごはんのメニューを相談された夫が『なんでもいいよ』と答えて妻が不機嫌になる、というシチュエーションはよくある。相手の真の意味を理解することが大切だ」という――。※本稿は、五百田達成『言いたいことがちゃんと伝わる男と女の言い換え図鑑』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／byryo※写真はイメ