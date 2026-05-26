人間は一面では語れない。それは経営者も同じだ。2026年5月18日に逝去したセブン＆アイ・ホールディングス名誉顧問の鈴木敏文さんは、日本にコンビニを根付かせた流通のカリスマだ。ライターの栗下直也さんは「冷徹な合理主義のウラには、青年期の挫折があった」という――。写真＝共同通信社インタビューに答えるセブン＆アイ・ホールディングスの鈴木敏文名誉顧問＝2019年2月26日 - 写真＝共同通信社■流通のカリスマが「NO」を