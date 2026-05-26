愛知県春日井市の住宅街で、84歳の女性が倒れているのが見つかり、警察は殺人未遂事件として捜査しています。 【写真を見る】｢息子に殴られた｣ 自宅駐車場で倒れていた84歳女性 殺人未遂事件として捜査 親族間での金銭トラブルか 愛知･春日井市 警察によりますときょう午前8時過ぎ、春日井市西本町で「駐車場で仰向けで倒れている」と通りかかった男性から119番通報がありました。 駆けつけた救急隊員が、自宅の駐車場で倒れて