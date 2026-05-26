セ・パ交流戦を前日に控えた5月25日、プロ野球界に激震が走った。警視庁渋谷署は、東京都渋谷区にある自宅で18歳の長女に暴行を加えたとして、読売巨人軍の阿部慎之助監督（47）を現行犯逮捕した。同署は26日未明、釈放。今後、任意で捜査を続け、書類送検する方針だ。事態を重く見た巨人の動きは早かった。国松徹社長が《暴力は許されないことで極めて深刻に受け止めています。交流戦前夜に重大な不祥事を起こし、すべてのプロ野