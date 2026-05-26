MCディンドンが謝罪した。MCディンドンは5月26日、自身のSNSに謝罪文を投稿した。【画像】女性をボコボコにした瞬間まず、「私の軽率で未熟な行動により、多くの方々に大きな不快感と失望感を与えてしまったことを、深くお詫び申し上げる」と謝罪。続けて「配信に携わる者として、いかなる状況でも理性を失わず責任を持って対処すべきだった。一時の感情を抑えられず不適切な姿を見せてしまったことは、いかなる言葉でも言い訳でき