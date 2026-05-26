ファミリーレストラン「ココス」は、6月1日から6月下旬までの間、「今月のグルメ〜6月〜」として、色鮮やかな夏野菜を使用した包み焼きハンバーグとスパイシーな味わいのチリコンカンを販売する。空港店舗を除く、504店舗で販売予定。【包み焼きハンバーグとチリコンカンの画像はこちら】◆「夏野菜のバターチキンカレー包み焼きハンバーグ」単品:1,290円(税込1,419円)ライスor石窯パン付き:1,390円(税込1,529円)パプリカなどの夏