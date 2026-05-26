中国のAI企業であるOpenBMBがパラメーター数10億の小規模言語モデル「MiniCPM5-1B」を公開しました。MiniCPM5-1Bは同等規模のAIモデルと比べて高い性能を備えていることがアピールされています。MiniCPM5-1B is now live - the strongest open‑source base model under 2B.🚀🚀🔥 Ranks #1 on the Artificial Analysis (AA) index for small models, scoring 17.9 to beat the 2B-scale Qwen3.5-2B (16