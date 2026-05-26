◆日本生命セ・パ交流戦ＤｅＮＡ―オリックス（２６日・横浜）オリックス・曽谷龍平投手が中９日で、２７日のＤｅＮＡ戦（横浜）に先発することが決まった。公式戦ではＤｅＮＡ戦もハマスタも初登板。登板前日はブルペンの立ち投げで仕上がりを確認し、「球場自体もそれほど大きくないですし、本当に一発だけに気をつけて」と言い聞かせた。開幕２連勝を飾ったが、５月は３戦３敗と急停止。「打撃は好きなんですけど、なかな