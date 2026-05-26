Ｊリーグは２６日、都内で理事会開催後に記者会見し、Ｊ１福岡の金明輝・前監督が今年１月にコンプライアンス違反（ハラスメントに該当する行為）により事実上の契約解除となった問題を受けて、福岡に罰金１００万円とけん責（始末書をとり、将来を戒める）処分を科した。理由として、ハラスメントの各行為を防止し、早期発見、是正するために必要な体制をクラブが整備しておらず、内部統制上の不備が認められ、Ｊリーグの社会的