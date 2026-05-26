巨人の山口寿一オーナーが２６日、阿部慎之助前監督の辞任を受け、報道陣に取材対応した。冒頭で自ら「この度は大事な公式戦のさなか、セパ交流戦の直前にこのように重大な不祥事を起こしまして、ファンの皆様と全てのプロ野球関係者の皆様に深くお詫びを申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。今朝、阿部前監督と本社で会いまして、事実を確認しました。確認した内容は球団から発表しましたけども、改めて申し上げます