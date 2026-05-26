協定の締結 香川県警本部 特殊詐欺の被害を防ごうと香川県警が通信事業者の「ソフトバンク」、セキュリティーサービスを開発・運用している「BBSS」と協定を結びました。 協定では最新の特殊詐欺の手口などを共有することや、広報啓発に関する連携などを定めています。 香川県警では2社と連携して特殊詐欺の電話の音声をAIで解析し、アラートを通知する対策アプリを2026年秋ごろをめどに開発したい