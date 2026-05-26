読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！交際して2年になる大好きな彼氏♡ ある日、彼の部屋を訪れた主人公は、見慣れない一通の手紙を見つけてしまいます。そこから明らかになった、信じがたい裏切りの物語とは……？順調なはずの交際に潜んでいた違和感当時、私には交際して2年になる彼氏がいました。関係はとても順調で、週末は彼の部屋で過ごすのが当たり前の日常風景になっていました。その日も、いつもと変わ