26日午前、福岡県岡垣町の産業廃棄物処理会社で火事がありました。出火当時、焼却炉で銅線ケーブルから銅を取り出す作業をしていたということです。■中村圭一カメラマン「岡垣町の施設では、広い範囲で炎が上がっています。消防による消火活動が行われています。」警察と消防によりますと、26日午前11時半ごろ、福岡県岡垣町糠塚の産業廃棄物処理会社で「黒煙が上がっている」「金属とプラスチックが燃えている」などと、通