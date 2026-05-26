◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―楽天（２６日・バンテリンドーム）公示が発表され、中日は右脚の違和感で離脱していた福永裕基内野手、開幕直後に右脇腹を痛めた橋本侑樹投手、左脚を痛めていたドラフト６位・花田旭外野手の３選手を出場選手登録した。４月１９日に抹消されていた花田は、２２日のＤｅＮＡとの２軍戦（横須賀）で実戦復帰。３試合で打率３割（１０打数３安打）だった。負傷離脱した岡林に代わって、