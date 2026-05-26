『tiny desk concerts JAPAN EPO』パフォーマンスの模様 『tiny desk concerts JAPAN EPO』が、5月31日NHKワールドJAPANで放送される。アメリカの公共放送NPRが生み出した、世界中のアーティストが憧れる音楽の聖地『tiny desk concerts』。その日本版である『tiny desk concerts JAPAN』に、80年代シティ・ポップ黄金期を築いたシンガーソングライター、EPOが登場。NHK放送センターの実際のオフィスを舞台に、モニ