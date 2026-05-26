鹿児島県(奄美地方を除く)では、明日27日未明〜夕方にかけて線状降水帯が発生して、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があります。鹿児島県(奄美地方を除く)27日未明〜夕方にかけて「線状降水帯」発生の可能性鹿児島県地方気象台は今日26日午後4時42分、大雨に関する九州南部・奄美地方鹿児島県気象情報を発表しました。鹿児島県では、27日夜のはじめ頃にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り大雨