◆ファーム・リーグ巨人２―３ヤクルト＝延長１０回タイブレーク＝（２６日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人２軍はヤクルトに２―３で敗戦。２７勝２２敗１分で貯金は５に減った。先発の又木鉄平投手（２７）が７回１安打無失点。７回１死まで無安打の快投を披露した。しかし１―０の８回に２番手のエルビス・ルシアーノ投手（２６）が赤羽に同点本塁打を浴び、延長１０回タイブレークではアルベルト・バルドナード投手