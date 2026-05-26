現在、動物支援団体「ワタシニデキルコト（ワタデキ）」として、多くの犬猫を救い続けている坂上知枝さん。しかしその原点のひとつには、団体設立以前に経験した、ある野良猫の出産と、その後に起きた出来事があった。前編「野良猫を保護した直後に始まった壮絶出産、そして…動物保護団体代表が『ワタデキ』設立を決意した悲しい出来事」では、去勢・不妊手術が行われていない猫が多くいる場所から、お腹の大きな野良猫を保護し、