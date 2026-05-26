プロ野球・日本ハムの清宮幸太郎選手が25日、自身のSNSを更新。27歳の誕生日を迎え、サプライズでお祝いされた様子を公開しました。早稲田実業高校から2017年ドラフト1位で日本ハムに入団した清宮選手。昨季はリーグ2位の143安打を放つなど打線をけん引してきました。5月25日に27歳となり、インスタグラムで「27歳！日本ハム本社にご挨拶に伺ったらサプライズで！！」と報告。「たくさんのお祝いありがとうございます！明日から交