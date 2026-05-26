日本モーターボート競走会は26日、19日に開催された第370回褒賞懲戒審議会で以下の処分を行ったと発表した。【懲戒選手】末永和也（27＝佐賀）4月22日のびわこで整備規程違反（整備作業協力）5月21日から2カ月間の出場停止為本智也（26＝福井）4月22日のびわこで整備規程違反（整備作業協力）5月21日から2カ月間の出場停止小野達哉（40＝大阪）3月7日の尼崎で管理規程違反（通信機器の申告漏れ）5月21日から6カ月間の出場