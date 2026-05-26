テレビ東京「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」が２４日に放送された。この日は「女の黒いホンネ女子会」。熊田曜子、熊切あさ美、納言の薄幸らが女性の本音を明かした。離婚歴のある熊田は、結婚生活を振り返り「結婚して、子どもを３人、生んでっていうので。ちょっと女性じゃない部分の方を（夫に）いっぱい見せちゃったかなっていう。オカンになっちゃってるから…」と述懐。さらに「妊娠中に言われた言葉