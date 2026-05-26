オリックス・曽谷龍平投手が、27日DeNA戦の予告先発として公示された。「いつもは対戦しない打者がたくさんいるので。今日も試合見たり、データをしっかり見たりして臨みたい」オープン戦での登板経験はあるが、公式戦では初の横浜スタジアムでの登板。「球場自体もそんなに大きくないですし、本当に一発には気をつけて一人一人やっていけたら」と、警戒心を示した。この日はブルペンで捕手を立たせて10球の投球練習。「し