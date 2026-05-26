歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）の妻でタレントの三田寛子（60）が24日、自身のインスタグラムを更新。35年前の自身の結婚式の“引き出物”を紹介した。【写真】「ステキな敷物」「とても美しいデザインですね」三田寛子が披露した、35年前の結婚式の“引き出物”※2枚目三田は「私達の引き出物にした敷物を今月は出してきて使っています」と、白地に気品ある赤い花があしらわれた美しい敷物の写真をアップ。時の流れを