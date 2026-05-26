27日の日本ハム戦で予告先発する阪神・大竹耕太郎投手（30）が「乗せていくと止まらないので、要所のバッターをしっかり抑えながら、ヒットは出ても得点に結びつけさせないことが大事」と試合前時点で60本塁打を記録する日本ハム打線を警戒し、丁寧に抑えていく構えを強調した。交流戦では23、24年に対戦し、2戦2敗。「どこからでも長打があるし、ホームランもまんべんなく打っている。そのへんは気をつけたい。でも普通にやる