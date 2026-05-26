中東情勢が悪化するなか、自動車のエンジンオイルにも影響が広がっています。自動車メーカーのスズキは、一部の販売店でエンジンオイルなどの交換について、在庫状況を確認したうえで、予約を受ける形をとっているということです。車用の油脂類などの供給に遅れが生じているためで、在庫状況に応じて、作業日を相談させてもらう場合があるとして、オイル交換などの整備を希望する場合は、来店前に確認するよう呼びかけています。