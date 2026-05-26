シティポップを代表するアーティストの一人、ＥＰＯ（６６）がこのほど、都内のＮＨＫで海外向け音楽番組「ｔｉｎｙｄｅｓｋｃｏｎｃｅｒｔｓＪＡＰＡＮＥＰＯ」の収録を行い、代表曲の「土曜の夜はパラダイス」、「ＤｏｗｎＴｏｗｎ」、「う・ふ・ふ・ふ」などをパフォーマンスした。ＥＰＯとは同じ高校で長い付き合いの佐橋佳幸（ギター）と清水信之（キーボード）に新世代シティポップバンドのＧＯＯＤＢＹＥ