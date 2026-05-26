元AKB48でタレントの板野友美さんが5月26日、自身のインスタグラムを更新。複数の写真を投稿しました。【写真を見る】【 板野友美 】白フリルのキャミ×デニム姿を披露「カジュアルなボトムスに合わせても華やかになれる」こだわりコーデに「似合って素敵」「とても美しい」絶賛の声 投稿では、白いレースフリルのキャミソールトップスとデニムを合わせたコーディネートを披露しています。 鮮やかな