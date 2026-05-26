政府のインテリジェンス＝情報活動の司令塔機能を強化にする「国家情報会議」創設法案が26日午後、参議院内閣委員会で与党と国民民主党や参政党など一部の野党が賛成して可決された。法案は、内閣に総理大臣を議長とする国家情報会議を創設し、その事務局となる国家情報局を内閣官房に新たに設けることで現在の内閣情報調査室の機能を拡充するもので、その他省庁の情報関係機関も含めた司令塔機能を強化する狙いがある。政府は、「