燕市のスーパーマーケットで26日、乳飲料などを盗んだとして72歳の女が現行犯逮捕されました。窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、新潟市西蒲区に住む無職の女（72）です。警察によりますと、女は26日午前11時15分頃、燕市内のスーパーで、ヨーグルトや調味料など4点（販売価格合計747円）を盗んだ疑いが持たれています。女は一人で来店し、商品を手に取りレジを通さずに店の外に出ようとした