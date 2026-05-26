体温や鼓動すら感じられそうな超リアルな「肌」を再現するフィギュアの塗装技術が話題になっている。【写真】完成作品…皮膚の透明感がリアルすぎる今、SNSで国内外のフィギュアマニアから熱烈な視線を浴びているのは、ペインターのななてん（@nanatenya）さんが手がける驚異的な塗装技術。肌の斑点、透けて見える血管、そして瑞々しい血色感。そのあまりのリアルさに、海外のフォロワーからも「どうやって塗っているのか」という