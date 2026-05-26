示談金名目で男性から現金15万円をだまし取った詐欺の疑いで、香川県丸亀市のペルー国籍の男（21）がきょう（26日）逮捕されました。 【写真を見る】示談金名目で知人から現金15万円をだまし取った疑いペルー国籍の建設業の男（21）を逮捕【香川】 警察によりますと、男は2025年9月11日頃から9月14日までの間、2回にわたり、被害者の男性に対して高松市の金融機関に設置されたATMで、男が指定する口座に現金あわ