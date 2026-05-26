みなさんは義母さんとの関係は良好ですか？それともあまりよくない？嫁姑トラブル……なんてこともよく耳にしますが、心温まるエピソードもたくさんあります。ママたちが経験した「義母に言われて嬉しかった言葉」に関するエピソードを紹介します。今回のエピソードは、義母の前で子どもを激怒したときに起こった一件。「何っ回いえばわかるの！！」あまりにも聞き分けのないわが子に腹を立てた女性。感情に任せ激しく叱ってし