テレビはまだまだトガっている。心に“刺さった”番組を語るリレー連載「今週のトガりテレビ」。今回は、新たに開催されたお笑いのコンテスト番組について、テレビウォッチャーの戸部田誠（てれびのスキマ）が語る。 【画像】新世代の“最強ツッコミ芸人”たちが勢ぞろい粗品が集めた猛者たち 粗品がプロデュースした新しいお笑いバトル 「お笑い界が前に進む瞬間を、ぜひご覧ください」 番組を告知する取