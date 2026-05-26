栃⽊県上三川（かみのかわ）町の⺠家で5⽉14⽇に住⼈の富⼭英⼦さん（69）と愛犬が惨殺された事件。強盗殺人容疑で逮捕された横浜市の無職、竹前海斗容疑者（28）がトクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）の末端に組み込まれて犯行の指令を受け、4人の高校生を実行犯として集めて襲撃を指示した疑いが強まっている。 【画像多数】「使いっ端っていうか末端も末端だけど」海斗容