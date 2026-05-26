今年の夏の電気・ガス料金への支援が決定、暮らしはどうなるのでしょうか? 【写真を見る】「ナフサは足りていないのでは」影響がスーパー直撃食品トレイ値上げで「商品価格に転嫁」迫られる恐れ「企業努力だけではどうにもならない」電気・ガス料金への支援で暮らし変わるか 26日の閣議で決定した今年の夏の電気、ガス料金の支援。財源には、今年度の予備費から5135億円をあてるとしています。 その中身