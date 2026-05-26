再審制度を見直す刑事訴訟法改正案が審議入りした衆院本会議＝26日午後刑事裁判の再審制度を見直す刑事訴訟法改正案が26日、衆院本会議で審議入りした。平口洋法相は趣旨説明で、検察抗告による審理長期化などの課題に触れ「従来の制度の在り方に大きな反省を迫るもので、真摯に受け止める」と述べた。政府案では検察抗告を「原則禁止」とし、例外的に抗告できる余地を残した。検察抗告を「全面禁止」とする野党の対案も並行して