米国の世界的人気俳優ニコラス・ケイジ（62）の妻で女優の芝田璃子（31）が26日、自身のインスタグラムを更新。日本に一時帰国したことを報告した。芝田は、「日本帰国」とつづり、帰国していたことを報告。人気バンド「back number」のライブを鑑賞したことも明かし、「涙の止まらない最高すぎる時間でした」と感動を記していた。また、「それにしても暑い！」と日本の気候に驚き、「アメリカいると一切お酒飲まないけど、