5月26日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、火曜コメンテーターで上武大学教授の田中秀臣氏と番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、「2026年の賃上げ率5％台維持と実質賃金」について意見を交わした。 これは市場を歪めちゃいますよ 日本経済新聞社がまとめた2026年の賃金動向調査は平均賃上げ率が5.4%だった。トランプ関税や中東情勢で地政学リスクへの懸念が強まる