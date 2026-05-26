今月19日に行われたアメリカ・ケンタッキー州の予備選挙ではトランプ大統領が応援したガルレイン氏が勝利。5月12日「長野智子アップデート（文化放送）」では、株式会社溜池通信の代表取締役・吉崎達彦さんにこの結果について語った。 長野「2週間前、吉崎さんはケンタッキー州の予備選挙が注目だと言ってました」 吉崎「蓋を開けてみたら、10ポイント差でトランプさんの刺客が勝っちゃったんで