日本代表ＤＦ渡辺剛（フェイエノールト）が２６日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）と３１日のアイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）に向けて、千葉市内で行われた合宿（２日目）に参加した。渡辺は今季、加入１年目からオランダ１部フェイノールトで主力として活躍し、２５ゴールでリーグ得点王のＦＷ上田綺世とともにリーグ２位に貢献。初のＷ杯にも選出され「本当に夢の舞台だった」と喜びをかみしめた。最終節（１７日）、アウェ