アジア・コモディティ騰落率ランキング＝05/26営業日時点＝ 上海銅 -0.18％ 上海ゴム -0.43％ 大連とうもろこし -0.6％ 大連ポリエチレン -0.9％ 上海異形鉄筋 -1.43％ 上海重油 -1.96％ ＊数値は前日比％