Ｊ２ジュビロ磐田は２６日、静岡・磐田市内での練習をメディアに公開した。Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグの順位を決めるプレーオフラウンド第１戦（３０日）の相手は、Ｊ２に今季昇格した栃木Ｃ。アウェーでの一戦に向け、ＦＷ渡辺りょう（２９）が必勝を期した。渡辺は２３日のＪ２札幌戦で鮮やかなカウンターからゴールを決め、１―０の勝利に大きく貢献。だが９勝９敗（うちＰＫ戦４勝２敗）に終わった地域リーグラウンドを「全