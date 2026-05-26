◆ファーム・リーグ巨人２―３ヤクルト＝延長１０回タイブレーク＝（２６日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の又木鉄平投手（２７）が７回１安打無失点の好投を披露した。先発で登板し、６回まで無安打の快投。７回１死からモイセエフに右翼フェンス直撃の二塁打を浴びたが後続を断ち、相手打線に三塁を踏ませなかった。「試合を作る投球ができたのは良かった。カードの初戦を任されたピッチャーが、インコースをどんどん