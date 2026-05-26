◆パ・リーグＤｅＮＡ―オリックス（２６日・横浜）オリックス・紅林弘太郎内野手が今季初めて４番で先発出場する。５年ぶりの交流戦優勝を目指し、岸田護監督は打線を組み替え。ここ３試合で２度のマルチ安打を記録している正遊撃手を、昨年６月１１日のＤｅＮＡ戦（京セラドーム大阪）以来の軸に据えた。５番は２年目の山中稜真捕手。今季７打数３安打の打率４割２分９厘と好調を買った。スタメンは以下の通り。１（左）西