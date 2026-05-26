いま、違う業種からコメ作りに乗り出す企業が増えています。きょうは、外食大手の「ワタミ」がコメ作りに本格参入しました。慣れない手つきで田植え機を運転するのは、外食大手「ワタミ」の子会社の社長。きょう、千葉県の農家などと提携し、コメ作りに本格的に参入しました。ワタミファーム萩野卓馬 社長「安定的な調達体制の構築に繋げていきたい」来年度には、自社で使うコメのうち、およそ半分の600トンを生産できる見