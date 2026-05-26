退職交渉に関する仕事を弁護士らに違法に紹介したとして、弁護士法違反などの罪に問われた退職代行サービス「モームリ」運営会社の元社長らの初公判が行われ、元社長らは起訴内容を認めました。「モームリ」運営会社「アルバトロス」の元社長・谷本慎二被告（37）と妻の志織被告（32）は、報酬を得る目的で男女174人の退職交渉に関わる法律事務を弁護士らに違法に紹介した罪などに問われています。東京地裁できょう行われた初公判