静岡県三島市の横浜ゴム三島工場で従業員15人が刺されるなどした事件で、静岡地検沼津支部は26日、殺人未遂罪で元従業員の小山雅貴容疑者（38）を起訴した。鑑定留置の結果、刑事責任を問えると判断したとみられる。