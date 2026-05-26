25日、娘への暴行の疑いで逮捕・釈放されたプロ野球・巨人の阿部慎之助監督が辞任し、謝罪会見を行いました。読売ジャイアンツ・阿部慎之助監督：こういう形で去るってことは、本当にご迷惑をかけてるなと思います。涙ながらに辞任会見を行ったプロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助監督。阿部監督は25日の夜、18歳の娘に暴行を加えた疑いで現行犯逮捕され、その後、釈放されていました。また、巨人は26日午後、橋上監督代行とキ