セブン-イレブンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。今回は、2026年5月26日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。アプリ会員限定でもらえるクーポンも5月26日から6月1日まで実施中の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは2つ。1つめの対象商品は、キリン「ヘルシア うまみ緑茶」（500ml）です。1本購入すると、「午後の紅茶 おいしい無糖」「午後の紅茶 おいしい無糖 香る